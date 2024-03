Viabilità: chiusura notturna verso Milano su ramo allacciamento A22-A1

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aspi comunica in una nota che seul Ramo di allacciamento A22 Autostrada del Brennero/A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di manutenzione cavalcavia "strada comunale Madonna", dalle 22:00 di mercoledì 27 alle 6:00 di giovedì 28 marzo, per chi proviene dal Brennero sarà chiusa l'immissione sulla A1 Milano-Napoli, verso Milano. In alternativa si consiglia di uscire a Modena nord, sulla A1 e rientrare dalla stessa stazione in direzione di Milano.(Com)