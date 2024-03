Lombardia: Mazzali, Regione leader della cosmetica Made in Italy

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova si è dimostrata uno strumento capace di affermare la libertà di stampa nel nostro Paese" Dario Allevi

Sindaco di Monza

20 luglio 2021

- "La cosmetica è una grande forza produttiva della nostra Regione Lombardia: oltre la metà delle imprese cosmetiche italiane ha sede tra Milano, Bergamo, Crema e Monza Brianza. 'Distretti di bellezza' lombardi, che contribuiscono per il 2 per cento alla produzione mondiale di cosmetica. Per questo gli straordinari risultati dell'industria cosmetica italiana nel 2023 che segnano una crescita a doppia cifra sono in gran parte risultati delle aziende della Lombardia". Lo dice Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Moda e Marketing Territoriale di Regione Lombardia in occasione della cinquantacinquesima edizione di Cosmoprof Worldwide Bologna, oggi, nell'ultimo giorno della kermesse dedicata al mondo del 'beauty'. (segue) (Com)