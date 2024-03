Lombardia: Mazzali, Regione leader della cosmetica Made in Italy (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La cosmetica è parte integrante della filiera della moda, tra le mie deleghe regionali, ed è uno dei fiori all'occhiello della Lombardia - continua Mazzali. Da sola la nostra Regione produce il 2 per cento della quota mondiale del settore cosmetico, che nel segmento specifico del make up, è pari al 37 per cento della produzione globale, mentre in Europa sale al 45 per cento. Nel quadro nazionale, il fatturato delle imprese cosmetiche lombarde sul totale italiano è inoltre pari al 66 per cento. Tutti numeri straordinari del 'Made in Lombardia'". (Com)