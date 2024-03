Argentina: oggi la Giornata della memoria, attesa per il documentario storico del governo Milei (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell'Interno, Guillermo Franco, ha fatto sapere che il governo "sta preparando un documento televisivo per ricordare il 24 marzo", video che secondo le anticipazioni dei media potrebbe sdoganare la teoria "dei due demoni", che equipara le violenze commesse dalle forze armate con quelle delle organizzazioni guerrigliere. Una serie di interviste registrate all'interno della Casa Rosada, dovrebbero inoltre accendere una luce critica sulle politiche che sono state costruite sulla Memoria, a lungo appannaggio delle forze di sinistra. In campagna elettorale, dopo aver condannato il colpo di Stato, aveva detto che tra il 1976 e il 1983 c'era stata "una guerra, e in quella guerra le forze dello Stato avevano commesso degli eccessi". Frase finita in fretta nel mirino delle critiche perché simile a quella che l'ex presidente de facto, Emilio Massera, pronunciò nel corso del processo alla giunta militare dell'85: "L'unica cosa che c'è stata è stata una guerra, in cui se ci sono stati degli eccessi sono stati dei casi eccezionali". (segue) (Abu)