Ue: Lupi, prossimi cinque anni fondamentali per darle nuova governance

22 luglio 2021

- "I prossimi cinque anni saranno fondamentali per costruire la nuova Unione europea, darle una nuova governance e superare il vincolo del voto all’unanimità. E per farlo sarà essenziale rafforzare il Partito popolare europeo: il nostro obiettivo alle Europee è rendere più forte l’area popolare e moderata e sostenere la candidatura di Ursula von der Leyen alla presidenza della commissione". Lo afferma il presidente di Noi moderati, Maurizio Lupi, che prosegue: "Oggi l’Italia è più forte in Europa e sta tornando protagonista della politica euromediterranea: dobbiamo continuare su questa strada per riformare l’Unione, rafforzare la difesa comune e gli asset economici strategici". (Rin)