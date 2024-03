Roma: controlli a Mentana e Fonte Nuova, denunciate 8 persone, sequestrato autolavaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno denunciato alla Procura della Repubblica 5 uomini durante controlli nei comuni di Mentana e Fonte Nuova. Si tratta di un 19enne dominicano trovato in possesso di hashish e un coltello a serramanico, un 41enne italiano trovato in possesso di alcune dosi di cocaina, e altre tre persone dopo essere state trovate dai Carabinieri in possesso di armi e oggetti atti ad offendere. Sempre gli stessi carabinieri hanno rintracciato e arrestato un uomo della provincia di Roma destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura Generale di Roma. Durante i controlli a 7 attività commerciali, i militari hanno sequestrato un autolavaggio per la violazione della normativa sulla sicurezza ambientale poiché è stato accertato che scaricava le acque di risulta direttamente nella fognatura pubblica, inoltre al controllo sono stati trovai 4 lavoratori assunti a “nero”, mentre ad un altro autolavaggio è stata sospesa l’attività per la violazione della normativa sulla sicurezza sui luoghi del lavoro. (segue) (Rer)