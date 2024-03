Roma: controlli a Mentana e Fonte Nuova, denunciate 8 persone, sequestrato autolavaggio (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due negozianti di alimentari sono stati sanzionati con una multa da 1000 euro per la violazione delle norme igienico-sanitarie, mentre due ristoratori sono stati sanzionati perché riscontrate carenze strutturali e la mancata applicazione delle procedure sulla sicurezza alimentare. Altre 6 persone infine, sono state sanzionate e segnalate alla Prefettura per il possesso di modica quantità di sostanze stupefacenti destinate all’uso personale. Complessivamente, i carabinieri della compagnia di Monterotondo hanno identificato oltre 200 persone e controllato 180 veicoli, alcuni dei quali sono stati sanzionati al codice della strada per oltre 2000 euro e ritirate 2 patenti di guida. (Rer)