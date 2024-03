Bari: Zullo (Fd'I), inquietante che baluardo legalità si inginocchi a mafia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono certo che le autorità giudiziarie ed investigative interverranno prontamente per chiarire le frasi inquietanti pronunciate dal presidente Emiliano sul palco davanti alla folla adulante e al fianco di un Decaro sorridente e assertivo". Lo scrive, in una nota, Ignazio Zullo, senatore di Fratelli d'Italia. "Mi riferisco - aggiunge - all'episodio raccontato da Emiliano riguardo all'accompagnamento di Decaro dalla sorella del boss per ottenere protezione. È impensabile che le autorità giudiziarie possano lasciar cadere nel vuoto affermazioni così inquietanti, ne va dell'immagine complessiva della nostra città, della Puglia e del loro popolo ed anche della credibilità delle Istituzioni verso le quali occorre recuperare fiducia. Chi, come Decaro, è oggetto di minacce non va a lamentarsi dal suo amico, ma va dalle Forze dell'ordine o direttamente in Procura. E chi, come Emiliano, apprende di minacce non accompagna il minacciato dalla sorella del boss, ma dalle Forze dell'ordine o in Procura. Questa è la regola che devono osservare i cittadini e quando si viola questa regola ci si mette al fianco della mafia. Ed è ancora più grave quando questo interessa Emiliano nelle vesti di sindaco e Decaro in quelle di assessore, figure istituzionali di riferimento della legalità e del buon andamento della Pubblica amministrazione". (segue) (Com)