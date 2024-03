Bari: Zullo (Fd'I), inquietante che baluardo legalità si inginocchi a mafia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zullo prosegue: "Sono tanti a Bari tra vigilesse, funzionaria di Prefettura, Amtab, Emiliano e Decaro, che pur rappresentando in varie forme lo Stato, apprendiamo che alle Stato preferivano la protezione di quelle persone che lo Stato è tenuto a combattere in nome della legalità e della convivenza libera, civile e democratica. L'immagine della nostra collettività e la credibilità delle istituzioni non si tiene alta con le sceneggiate di conferenze stampe condite dai pianti a comando all'interno di una comunicazione artefatta e chissà se pagata dai cittadini. E non aiutano neppure le testimonianze di solidarietà che per quanto autorevoli sono state a mio giudizio non soppesate rispetto alla proporzione e alla gravità degli accadimenti. A Bari viene in evidenza che chi dovrebbe essere avvertito come baluardo di legalità, si genufletteva dinnanzi a coloro che devastavano la legalità". (segue) (Com)