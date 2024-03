Bari: Zullo (Fd'I), inquietante che baluardo legalità si inginocchi a mafia (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Zullo conclude: "È ora che anche le autorità giudiziarie ed inquirenti diano un segnale forte, di penetrante presenza dello Stato. Sarebbe grave assistere ad una inerzia in questo momento delicatissimo per le funzioni pubbliche esercitate nelle nostra città e nella nostra regione. Tutte le istituzioni di ogni ordine e grado hanno il dovere di mantenere forte il legame di fiducia che deve intercorrere tra esse stesse e i cittadini". (Com)