Onu: Gravina (Figc) incontra ambasciatore Massari, “Italia sa fare sistema ai massimi livelli”

- Il presidente della Federazione italiana giuoco calcio (Figc) Gabriele Gravina e il capo delegazione della Nazionale azzurra Gianluigi Buffon sono stati ricevuti oggi dall’ambasciatore Maurizio Massari nella sede della Rappresentanza permanente dell’Italia presso le Nazioni Unite a New York. L’incontro – riferisce una nota – ha avuto come tema principale il ruolo del calcio nello scenario mondiale contemporaneo quale prezioso veicolo di sviluppo, di pace, di solidarietà e di cooperazione internazionale. Il focus sulle potenzialità dello sport come straordinario propulsore delle politiche di sostenibilità a 360 gradi rappresenta, infatti, un importante argomento al centro delle attuali iniziative multilaterali messe in campo dalle Nazioni Unite. Condividendo obiettivi comuni, ancorché in ambiti diversi, la riunione di oggi è stata un primo importante passo verso una collaborazione più strutturata tra Figc e Rappresentanza permanente alle Nazioni Unite, da costruire insieme alla competente direzione del ministero per gli Affari esteri. (segue) (Com)