Onu: Gravina (Figc) incontra ambasciatore Massari, “Italia sa fare sistema ai massimi livelli” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A New York per la gara degli Azzurri di Spalletti in programma domenica contro l’Ecuador alla Red Bull Arena nel New Jersey, Gravina e Buffon hanno anche presentato a Massari la Strategia di sostenibilità Figc 2030, lo strumento di cui si è dotata pochi mesi fa la Federazione con l’obiettivo di contribuire al miglioramento, in primis, della società italiana attraverso un sostanziale cambio di rotta nelle politiche sociali ed ambientali del mondo del calcio. Un’iniziativa che nasce dalla convinzione che “per l’impatto che ha nella società civile - ha affermato il numero uno della Figc - il calcio ha una responsabilità che va oltre il gioco, diventando strumento per migliorare il benessere generale della collettività”. Alla luce delle linee di indirizzo delineate dalla Uefa attraverso la Strategia “Strength Through Unity 2030” (ovviamente ispirate all’Agenda Onu 2030), la Federazione ha presentato la scorsa estate il nuovo approccio strategico orientato alla sostenibilità integrale con l’obiettivo di diventare sempre più sostenibile, inclusiva e socialmente responsabile, concentrandosi su 11 Policy (antirazzismo, tutela dell’infanzia, uguaglianza e inclusione, calcio e tutte le abilità, salute e benessere, sostegno ai rifugiati, emergenza e diritti, economia circolare, emergenza climatica, sostenibilità degli eventi, sostenibilità delle infrastrutture) e ponendo l’accento su 60 obiettivi strategici chiari e monitorabili sul medio e lungo termine. (segue) (Com)