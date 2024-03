Onu: Gravina (Figc) incontra ambasciatore Massari, “Italia sa fare sistema ai massimi livelli” (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono grato all’ambasciatore Massari - ha dichiarato Gravina - perché ci ha offerto l’occasione di rendere ancora più qualificante l’impegno che ci siamo presi con le nuove generazioni e con i nostri stakeholders quando abbiamo deciso di iniziare questo percorso. L’incontro di oggi testimonia come l’Italia sappia fare sistema ai massimi livelli e soprattutto come sappia fare Comunità, che è esso stesso un’eccellenza del nostro Paese. Valorizzando strategie e progettualità condivise si può contribuire a costruire una società più equa e sostenibile, a partire dall’apporto che può dare uno sport tanto seguito come il calcio. La nostra Federazione c’è e ha offerto al nostro ambasciatore all’Onu la disponibilità del calcio italiano”. “In un mondo purtroppo diviso - ha affermato l’ambasciatore Massari - il calcio è dialogo e inclusione. Costruisce ponti e l’Italia è in prima linea in questo, nel Sud Globale e nei piccoli Stati insulari. In questo modo il calcio rappresenta un asset di politica estera. La collaborazione tra Farnesina e Figc lo dimostra”. “Lo sport ha una grandissima forza - ha dichiarato Buffon - spesso riesce a trasmettere alle masse un modello educativo virtuoso, appiana e azzera gli odi e le differenze, quindi cerchiamo di enfatizzare la potenza dello sport contro alcune volte l'impotenza politica per quello che si vede nel mondo". (Com)