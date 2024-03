Berlusconi: Cattaneo (FI), testimonianza Marina dimostra amore del padre per Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Marina Berlusconi nella prefazione dell'ultimo libro di Paolo Del Debbio, pubblicata oggi dal 'Corriere della sera', condivide l'ultimo scritto di suo padre, il nostro presidente, Silvio Berlusconi. In quelle poche, lucidissime parole, scritte a penna, c’è il suo lascito, quei valori e quelle idee, che hanno fatto la storia del Paese, che fanno parte anche di noi e che stiamo portando avanti, con il cuore, impegno e determinazione. L'amore per la libertà e per la pace, il rispetto, il garantismo, l'aiuto a chi ha più bisogno. Quattro pagine che racchiudono trent'anni di storia, ma anche il futuro, del partito e dell'Italia". Lo afferma, in una nota, Alessandro Cattaneo, deputato di Forza Italia e responsabile dei Dipartimenti del partito. (segue) (Com)