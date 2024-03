Fosse ardeatine: L. Fontana, data simbolo crudeltà nazifascista

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ricorrono oggi gli 80 anni dal terribile eccidio delle Fosse ardeatine, in cui furono trucidate 335 vittime innocenti. Una data simbolo della crudeltà dell'occupazione nazifascista, che deve rimanere scolpita nella memoria collettiva e in particolar modo in quella delle nuove generazioni, chiamate a costruire il futuro nella piena consapevolezza del passato". Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. (Rin)