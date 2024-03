Russia: Crosetto al "Messaggero", attacco a Mosca mostra che pericolo terrorismo islamico resta alto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Mi rifiuto di accettare l’idea di un’escalation inevitabile. Dobbiamo lavorare per la pace e per una tregua. Ma abbiamo anche il dovere di aiutare Kiev a difendersi: se la Russia penetrerà oltre nel Paese ci avvicineremmo a una guerra mondiale quasi certa, come dico da due anni”, ha proseguito Crosetto, secondo cui “Putin non deve avanzare oltre i territori conquistati ad oggi e deve fermare gli attacchi”. “Quando i bombardamenti russi si fermeranno, anche solo per un giorno, e lui si siederà a un tavolo di pace, allora potremo lavorare alla de-escalation. Finora non è successo”, ha aggiunto il ministro. Crosetto si è poi detto “stupito” dal “doppiopesismo di una parte della comunità internazionale. Sono pochi a chiedere alla Russia di non invadere e bombardare un Paese sovrano. Tutti chiedono, chiediamo, a Israele di smettere di bombardare Gaza per attaccare un gruppo terroristico che l’ha colpito profondamente e in modo così traumatico. Non ricordo una sola protesta nelle nostre università, studenti o intellettuali ‘impegnati’ che siano, contro i missili di Putin”. (Res)