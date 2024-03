Meteo Milano: la situazione di oggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Generalmente poco nuvoloso, salvo irregolari addensamenti sparsi, più frequenti su rilievi e settori orientali della regione.Precipitazioni: brevi piovaschi pomeridiani su Alpi e Prealpi specie orientali; qualche pioviggine o isolato piovasco non è da escludere anche sulla pianura, ma con bassa probabilità associata. Neve o nevischio oltre 1400 metri di altitudine. Temperature minime e massime in calo, più sensibile in montagna. In pianura valori rispettivamente tra 4 e 8 gradi e tra 15 e 19 gradi. Zero termico tra 1400 e 1800 metri circa a metà giornata. (Rem)