Meteo Milano: le previsioni per domani

- Fino al pomeriggio, transiti di velature e prevalente soleggiamento, dal tardo pomeriggio nuvolosità in aumento da sudovest, fino a nuvoloso quasi ovunque a sera. Precipitazioni assenti fino a sera, poi non è da escludere qualche debole pioggia sui crinali appenninici verso Piemonte ed Emilia-Romagna. Temperature minime in calo, massime in leggero o moderato rialzo. In pianura sono attesi valori minimi tra 3 e 8 gradi, massimi tra 16 e 20 gradi. (Rem)