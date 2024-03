Giustizia: Costa (Azione), grazie a Nordio magistrati che sbagliano non pagheranno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il magistrato che sbaglia non paga mai. E, grazie a Nordio, non pagherà mai". Lo afferma Enrico Costa, deputato di Azione, che aggiunge: "Oggi le valutazioni di professionalità quadriennali dei magistrati registrano per il 99,6 per cento esiti positivi, perché il giudizio sul lavoro svolto è una farsa. Gli errori non emergono mai, perché il Consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura non hanno sottomano gli esiti dell'attività della toga (inchieste flop, sentenze ribaltate, arresti annullati, eccetera). Nel 2022, con un emendamento avevo ottenuto l'istituzione del fascicolo per la valutazione del magistrato, con gli esiti di ogni atto della toga, perché il Csm potesse svolgere una valutazione di professionalità con tutto il materiale a disposizione, e non solo su atti scelti 'a campione'. Anm scioperò per protesta. Mi attaccarono personalmente, me ne dissero di tutti i colori". (segue) (Rin)