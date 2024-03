Giustizia: Costa (Azione), grazie a Nordio magistrati che sbagliano non pagheranno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamentare prosegue: "Questo governo deve scrivere le norme per dare attuazione al fascicolo per la valutazione del magistrato. Tutto mi sarei aspettato, tranne che fossero proprio Nordio e questo governo a demolire il fascicolo, ritornando ad inserirvi solo atti 'a campione'. Domani ci sarà il Consiglio dei ministri che approverà questo gigantesco arretramento, senza tenere conto di quanto suggerito dalle commissioni Giustizia di Camera e Senato. La valutazione diventerà così una lotteria. Tanto per fare un esempio un pm avvia una serie di inchieste che finiscono in 'flop', ma questi atti non vengono selezionati tra quelli 'a campione', quel pubblico ministero verrà promosso con tanti complimenti. Il risultato di questa brillante operazione? Resterà il 99,6 per cento di giudizi positivi, l'Anm non protesta più. Voglio proprio vedere come voterà Salvini in Cdm, lui che ripete come un mantra che i magistrati che sbagliano devono pagare per i loro errori". (segue) (Rin)