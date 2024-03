Pasqua: Coldiretti, all’insegna dell’agriturismo con 1,5 milioni di presenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Saranno una Pasqua e Pasquetta all'insegna dell'agriturismo, con un milione e mezzo di presenze complessive (65 per cento sono italiani), tra pernottamenti, pranzi e visite, che sceglieranno di passare i giorni di festa riscoprendo la bellezza delle campagne e la bontà del cibo contadino gustato tra i paesaggi mozzafiato offerti dalla nostra magnifica Italia. Tra questi, 300 mila sceglieranno i ristori con menù sostenibili a km zero, molti dei quali proposti dai cuochi contadini degli agriturismi di Campagna Amica promossi da Terranostra. Secondo le stime Terranostra di Coldiretti - riferisce una nota - gli italiani pernotteranno durante le vacanze pasquali una media di due notti, con oltre 150 mila stranieri, prevalentemente tedeschi, svizzeri, olandesi, francesi e statunitensi, che in media soggiorneranno almeno quattro giorni. La conferma di questa scelta, oltre che dai numeri, arriva anche dalla tendenza delle ricerche di Google, dove tra quelle più frequenti in tema di agriturismo, c'è quella di "trova quella più vicino a me", a significare di come gli italiani puntino sulla vacanza tricolore tra le eccellenze del nostro territorio. (segue) (Com)