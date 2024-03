Pasqua: Coldiretti, all’insegna dell’agriturismo con 1,5 milioni di presenze (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il turismo nelle aziende agricole e nelle aree rurali sta vivendo un periodo di grande fermento e innovazione- conferma la presidente di Terranostra Dominga Cotarella - Con Campagna Amica stiamo costruendo una rete nazionale di esperienze nelle aziende agricole che non solo ha lo scopo di accrescere la presenza di turisti nelle aree rurali, ma anche contribuire a rendere più attrattiva l'offerta turistica del nostro paese grazie alla promozione di territori, bellezze naturalistiche, architettoniche, buon cibo, prodotti enogastronomici di eccellenza ed esperienze contadine autentiche che sono una grande ricchezza italiana". ll successo degli agriturismi è spinto anche dalla riscoperta del valore storico, culturale e ambientale dei piccoli borghi che ospitano – sottolineano Coldiretti e Terranostra – appena il 16 per cento della popolazione nazionale, ma rappresentano il 70 per cento del numero totale dei comuni italiani e il 54 per cento dell'intera superficie italiana. Gli agriturismi rappresentano una ottima base di partenze per visitare queste realtà dove nasce il 92 per cento delle produzioni tipiche nazionali (indagine Coldiretti/Symbola). (segue) (Com)