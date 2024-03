Pasqua: Coldiretti, all’insegna dell’agriturismo con 1,5 milioni di presenze (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare cresce il numero di cammini, 49 riconosciuti dal ministero del turismo e di "credenziali", ovvero di passaporti che attestano lo status di viaggiatore lento: questi sono oggi oltre 59 mila, mentre nel 2017 erano circa 23 mila. In cinque anni sono quasi triplicati. E si si stima che realmente siano molti di più. (su www.campagnamica.it è possibile trovare gli itinerari creati in collaborazione con Fitrec Ante, Fiab e Nordic Walking turismo a cavallo, in bici e a piedi). Campagna Amica e Terranostra con la rete di oltre 7 mila fattorie diffuse sul territorio, 1000 mercati circa di cui 70 coperti nei capoluoghi di provincia, 2.500 agriturismi, 900 fattorie sociali può divenire punto di riferimento al servizio dei viaggiatori, pellegrini e non, con servizio di ristorazione e accoglienza e diffusione della cultura contadina. Basti pensare che ad esempio lungo la famosa via Francigena insistono circa 61 mercati e 105 agriturismi. (segue) (Com)