Pasqua: Coldiretti, all’insegna dell’agriturismo con 1,5 milioni di presenze (5)

- Queste strutture possono funzionare come luoghi di ristoro e accoglienza per la notte e fornire servizi di varia natura. A Pasqua sarà possibile anche conoscere alcun dei circa 1.500 prodotti della biodiversità agricola, i sigilli di Campagna Amica, con 400 agricoltori custodi aderenti al progetto che propongono alla vendita consentendo la preservazione e la diffusione delle tipicità agroalimentari a rischio estinzione. In particolare attraverso l'oleoturismo, l'enoturismo e il brassiturismo è possibile venire a contatto con una realtà produttiva che vede l'Italia tra i paesi più dinamici e impegnati. (Com)