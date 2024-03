Roma: cocaina e crack in vari quartieri, 14 arresti durante controlli dei carabinieri

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono state 14 le persone arrestate per droga dai carabinieri di Roma impegnati nei controlli in diversi quartieri della Capitale. Al Quarticciolo, nel pieno del pomeriggio, i carabinieri della stazione di Roma Tor Tre Teste hanno arrestato in flagranza, un giovane di soli 18 anni, originario della Tunisia, senza fissa dimora e con precedenti, subito dopo averlo notato cedere, in cambio di denaro, dello stupefacente, ad un uomo che era riuscito a darsi alla fuga. Dopo la cessione, il giovane è stato visto dai militari nascondere la rimanente quantità di droga sotto un palo della segnaletica stradale divelto, dove in seguito i militari hanno rinvenuto altre 34 dosi tra crack e cocaina pronte per essere vendute. I (segue) (Rer)