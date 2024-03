Roma: cocaina e crack in vari quartieri, 14 arresti durante controlli dei carabinieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- l complice del giovane, connazionale, che agiva da vedetta durante l’attività di spaccio, non è sfuggito all’attenzione dei militari, che lo hanno fermato e denunciato alla Procura della Repubblica. Nella stessa zona, due uomini, un cittadino romano di 41 anni e un egiziano di 26 anni, con precedenti, sono stati arrestati dagli stessi carabinieri dopo essere stati sorpresi mentre cedevano dello stupefacente ad un uomo che era riuscito ad allontanarsi. I due, avevano preso la droga da un contatore elettrico in disuso, abbandonato in un’aiuola poco distante da loro, dentro il quale i carabinieri hanno trovato oltre 320 euro, 8 grammi di cocaina e due dosi di crack. (segue) (Rer)