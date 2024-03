Roma: cocaina e crack in vari quartieri, 14 arresti durante controlli dei carabinieri (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In piazza delle Camelie, nel quartiere di Centocelle, i carabinieri hanno fermato un’autovettura sospetta con a bordo un cittadino romano di 53 anni con precedenti. Da una perquisizione del veicolo i militari hanno trovato oltre 47 dosi tra cocaina e crack nascoste nei sedili dell’auto, e 840 euro contanti ritenuti provento dell’attività illecita. Altre sei persone, tutte italiane, tra cui una donna, sono state invece arrestate in diverse battute, per spaccio di sostanze stupefacenti dai, carabinieri della compagnia di Roma Montesacro che hanno sequestrato oltre 30 grammi di cocaina e 11 grammi di crack. I carabinieri della compagnia di Frascati, invece, in più attività hanno arrestato altri quattro cittadini, tre della provincia di Roma e uno di origine egiziana, e hanno sequestrato oltre 95 grammi di cocaina e 15 di hashish. (Rer)