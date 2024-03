Mar Rosso: Centcom, Houthi hanno attaccato una petroliera di proprietà cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il movimento yemenita Ansar Allah al potere a Sana’a, meglio noto come Houthi, ha lanciato quattro lanciato quattro missili balistici antinave (Asbm) nel Mar Rosso contro la petroliera battente bandiera panamense Huang Pu, di proprietà cinese. Lo ha reso noto il Comando centrale Usa (Centcom), precisando che l’attacco è avvenuto il 23 marzo tra le 5:50 e le 6:30 del mattino (ora italiana). In seguito, alle 18:25 italiane, è stato rilevato un quinto missile balistico lanciato verso la Huang Pu. “La nave ha emesso una richiesta di soccorso ma non ha richiesto assistenza, avendo subito subito danni minimi e un incendio a bordo che è stato spento entro 30 minuti. Non sono state riportate vittime e la nave ha ripreso la sua rotta”, spiega il Centcom nella nota, sottolineando che la M/V Huang Pu è stata presa di mira nonostante gli Houthi avessero precedentemente dichiarato che non avrebbero attaccato navi cinesi. Le forze statunitensi, inoltre, hanno "ingaggiato sei veicoli aerei senza pilota Houthi (Uav) sul Mar Rosso meridionale. Cinque si sono schiantati nel Mar Rosso e uno è volato nell'entroterra nelle aree dello Yemen controllate dagli Houthi". (segue) (Was)