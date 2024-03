Mar Rosso: Centcom, Houthi hanno attaccato una petroliera di proprietà cinese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ribelli sciiti dello Yemen, appoggiati dall'Iran, hanno impiegato nei loro attacchi da novembre 2023 "479 missili e droni", secondo quanto riferito lo scorso 22 marzo dal leader degli insorti, Abdul Malik al Houthi, in un discorso televisivo. "In questa settimana, le operazioni militari sono arrivate in prima linea con 18 missili e droni. Le nostre forze armate hanno condotto operazioni per colpire navi israeliane e statunitensi nel Mar Rosso e nel Mar Arabico, e un'ulteriore operazione nell'Oceano Indiano", aveva detto il capo di Ansar Allah. Il giorno prima, 21 marzo, l’assistente segretaria alla Difesa per gli Affari di sicurezza internazionale degli Stati Uniti, Celeste Wallander, aveva affermato che gli Houthi hanno attaccato navi commerciali e militari in transito nel "canale vitale" del Mar Rosso almeno 50 volte dal novembre 2023. (segue) (Was)