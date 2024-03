Mar Rosso: Centcom, Houthi hanno attaccato una petroliera di proprietà cinese (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In seguito allo scoppio della guerra nella Striscia di Gaza tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas il 7 ottobre 2023, gli Houthi hanno sferrato molteplici attacchi contro le navi commerciali e militari in transito nel Mar Rosso, Golfo di Aden e Canale di Suez, dirette o in qualche modo collegate a Israele. In risposta, Stati Uniti, Regno Unito e Unione europea hanno avviato delle operazioni finalizzate a proteggere la navigazione nell'area. L’instabilità creata dagli Houthi ha portato i principali colossi delle compagnie di navigazione ad abbandonare la rotta e preferire il transito dal Capo di Buona Speranza, con un conseguente aumento di tempi e costi. Inoltre, i continui attacchi del gruppo yemenita hanno spinto il Qatar a sospendere le forniture di gas naturale liquefatto (Gnl) attraverso il Mar Rosso, circostanza che rischia di avere gravi ripercussioni in particolare sul mercato europeo. (segue) (Was)