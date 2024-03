Mar Rosso: Centcom, Houthi hanno attaccato una petroliera di proprietà cinese (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per loro stessa ammissione, gli Houthi hanno riferito di far parte del cosiddetto “Asse della resistenza islamica” e di ispirarsi a Hezbollah libanese, che, secondo gli analisti, fornisce loro competenze militari. Parallelamente, l’Arabia Saudita ha accusato l’Iran di aver fornito missili da crociera e droni utilizzati dagli Houthi per colpire siti petroliferi sauditi già dal 2019. La roccaforte degli Houthi è il governatorato montuoso di S’ada, al confine con l’Arabia Saudita. I ribelli yemeniti controllano la capitale settentrionale Sana’a e l’affaccio sul Mar Rosso di Hodeida, porta d’accesso da e per il transito attraverso il Canale di Suez. (Was)