Ue: Crosetto al "Messaggero", bisogna "restare vigili" e investire maggiormente nella difesa

22 luglio 2021

- In Europa “bisogna restare vigili” e investire “di più” nella difesa. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un’intervista al “Messaggero”. “Smettiamo di raccontarci che la spesa militare è alternativa ai fondi per gli asili. La sicurezza collettiva di una nazione, interna ed esterna, è il vero presupposto al diritto alla sanità, all’educazione, a una casa. Ma la sicurezza non è gratis: dobbiamo fare la nostra parte. Se Trump sarà eletto in America, a novembre, sarà il primo a ricordarcelo”, ha osservato il ministro. In merito agli eurobond per la Difesa comune europea, “non capisco bene a cosa servano. Oggi non esiste un esercito comune, la Difesa europea è una somma di difese nazionali. Un Eurobond europeo quale spesa finanzierebbe? Semmai servirebbero garanzie europee a bond emessi da ogni nazione per finanziare la propria difesa. E prima ancora, escludere dal Patto di Stabilità gli investimenti nel comparto”. Crosetto ha fatto riferimento a un “Modello Draghi. Un ‘whatever it takes’ per la Difesa, ovvero delle forme di garanzie o acquisto da parte della Bce sulle emissioni per la difesa”. Sull’ex premier alla guida del Consiglio europeo, Crosetto ha spiegato di stimare Draghi, “che so felice nel nuovo ruolo da privato cittadino. Per questo non lo tirerei mai per la giacchetta tanto da farlo rientrare in politica”. Sull'ipotesi di truppe occidentali in Ucraina, paventata dal presidente francese Emmanuel Macron, "la Nato è contraria. Tutti hanno concordato due anni fa di non far entrare l’Alleanza nel conflitto ucraino. Parlarne serve solo ad alimentare la propaganda di Putin e dei filoputiniani che da noi sono già fin troppi".(Res)