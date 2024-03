Droga: Mantovano su Fentanyl, da governo piano prevenzione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo ha varato un piano di prevenzione. Non vogliamo aspettare che questa sostanza sia diffusa massicciamente in Italia, vorremmo arrivare prima". Lo ha detto, in merito al Fentanyl, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, ospite de "Il caffè della domenica", su Radio24. "Prevenzione significa mettere sull’avviso i farmacisti ed i medici - ha proseguito Mantovano - e garantire misure di sicurezza nella custodia della sostanza che viene usata in modo legale, ma che può essere sottratta dalle teche delle farmacie e degli ospedali per essere poi ridotta in pillole, o comunque, in granuli per farne un uso illecito. Prevenzione significa anzitutto informazione. Una parte del piano riguarda proprio la scuola". (Rin)