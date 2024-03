Sport: Calderoli, complimenti a Ferrari per doppietta a Gp Australia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Complimenti alla Ferrari per la vittoriosa doppietta al Gp di Australia “con Sainz primo, nonostante i problemi fisici con cui si era presentato, per cui complimenti doppi allo spagnolo, e Leclerc secondo”. Lo afferma in una nota il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli. “Complimenti alla casa di Maranello, eccellenza italiana del fare, della nostra competenza motoristica e ingegneristica”, aggiunge. (Rin)