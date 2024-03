Fosse ardeatine: Bonetti (Azione), sacrificio di questi uomini alle radici di nostra Repubblica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova da venti anni arricchisce il panorama dell’informazione del nostro Paese" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- A 80 anni da quel triste 24 marzo 1944, “continuiamo a raccontare le storie di coraggio di questi uomini, civili, militari e partigiani, che stanno alle radici della nostra Repubblica e a tramandare il valore della memoria per costruire la concordia e l'unità." Così sui social la vicecapogruppo di Azione-Per-Renew alla Camera, Elena Bonetti. “Camminando lungo le grotte del Mausoleo delle Fosse ardeatine si incontrano scritte come questa. Stride leggere la parola ‘pace’ in un luogo così segnato dal dolore e dalla guerra. Eppure, come disse Piero Calamandrei, dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, lì è nata la nostra Costituzione. Una Costituzione costruita anche grazie al sacrificio di tutti gli uomini e di tutte le donne che si sono opposti alla dittatura”, aggiunge. (Rin)