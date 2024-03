Medio Oriente: Crosetto al "Messaggero", necessario arrivare a una tregua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Medio Oriente bisogna arrivare a una tregua, così come in Ucraina. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, in un’intervista al “Messaggero”. E' necessario "chiudere queste due grandi ferite prima che l’infezione si estenda con conseguenze incalcolabili”, ha aggiunto Crosetto, secondo cui il premier israeliano Benjamin Netanyahu “ricorda l’autista che guida contromano e si convince che abbiano sbagliato senso tutti gli altri. Se il mondo intero ti dice che stai sbagliando, e anche i tuoi in casa, probabilmente è così”. In merito al ruolo della Marina militare nel Mar Rosso, il ministro ha spiegato che le navi italiane “possono e devono rispondere agli attacchi se minacciate, neutralizzando le minacce, missili o droni che siano. Senza però varcare il perimetro tracciato dalla Costituzione. Altrimenti chi inviamo a difenderci dopo dovrà difendere se stesso in un tribunale. Segnalo che siamo uno dei Paesi con meno tutele per i nostri militari”. (Res)