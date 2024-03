Business news: Chips Act, Intel riceverà 8,5 miliardi di dollari di sovvenzioni dal governo Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso dell'elettronica statunitense riceverà 8,5 miliardi di dollari di sovvenzioni e 11 miliardi di dollari di prestiti dal governo federale degli Stati Uniti per produrre semiconduttori all'avanguardia. Lo ha annunciato la segretaria del Commercio Usa Gina Raimondo, secondo cui il presidente Joe Biden visiterà il cantiere dei nuovi stabilimenti produttivi di Intel a Chandler, in Arizona, per annunciare ufficialmente la decisione. Come evidenziato dalla segretaria, si tratta "della più grande sovvenzione" sinora concessa a un'azienda Usa del settore dei semiconduttori nell'ambito del Chips and Science Act, approvato dal Congresso nell'agosto 2022 per incentivare la ricerca e la produzione di semiconduttori negli Stati Uniti. Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. e Samsung, che stanno investendo ingenti risorse negli Stati Uniti, dovrebbero ricevere a loro volta parte delle sovvenzioni del Chips Act, anche se per importi inferiori a quelli concessi alla statunitense Intel. (Was)