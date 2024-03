Business news: Isuzu produrrà pickup elettrici in Thailandia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il costruttore di auto giapponese Isuzu Motor vuole fare della Thailandia la sua base per la produzione della versione elettrica del pickup D-Max, con l'obiettivo di avviare le esportazioni da quel Paese il prossimo anno. Lo ha annunciato un portavoce del governo thailandese, Chai Wacharonke. L'azienda pianifica un investimento di mille miliardi di yen (6,62 miliardi di dollari) in ricerca e sviluppo entro il 2030, inclusa la realizzazione di un centro per i collaudi nel Paese del Sud-est asiatico. Dalla Thailandia, il D-Max verrà esportato verso Paesi quali Norvegia, Regno Unito, Australia e altri. Isuzu presenterà ufficialmente la versione elettrica del veicolo al Bangkok International Motor Show in programma la prossima settimana. (Git)