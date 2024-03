Business news: Libia punta a produzione petrolio di 1,5 milioni di barili al giorno entro 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del Governo di unità nazionale della Libia (Gun), Abdulhamid Dabaiba, ha presieduto una riunione estesa del Consiglio supremo per l'energia e gli affari idrici, sottolineando l'importanza di dare seguito al piano di aumento della produzione di petrolio per raggiungere un picco di 2 milioni di barili al giorno "entro i tempi previsti". Lo ha reso noto lo stesso Gun in una nota pubblicata sui propri canali social. Il titolare dell'esecutivo con sede a Tripoli ha ribadito la necessità di una maggiore "trasparenza riguardo a tutte le spese e i progetti in corso", oltre a monitorare attentamente le società affiliate alla National Oil Corporation (Noc, l'ente petrolifero statale) per garantire il raggiungimento degli obiettivi di produzione e rispettare le tempistiche. Presenti alla riunione anche il ministro del Petrolio e del gas, Mohamed Aoun, il presidente del Consiglio di amministrazione della National Oil Corporation, Farhat Bengdara, il capo dell'Ufficio di revisione contabile, Khaled Shakshak, il capo dell'Autorità di controllo amministrativo, Abdullah Qadirbuh, il ministro delle Finanze, Khaled al Mabrouk, il ministro dell'Economia e del Commercio, Mohamed Al Hawaij, e il ministro degli Esteri, Mohamed Baour. Da parte sua, Bengdara ha confermato che la produzione di petrolio in Libia, Paese membro del cartello Opec+ e tra i principali fornitori dell'Italia, "supererà 1,5 milioni di barili entro la fine del 2025, raggiungendo i 2 milioni entro i successivi tre anni". Il capo della Noc ha evidenziato la necessità di continue ispezioni finanziarie dei progetti in corso per garantire la produttività richiesta. Durante l'incontro del Consiglio supremo sull'energia a Tripoli sono stati discussi diversi dossier, inclusi il progetto di regolamentazione normativa, lo sviluppo delle scoperte petrolifere effettuate dalla compagnia Waha Oil Company con partner stranieri e l'esame della relazione tecnica del comitato incaricato di studiare l'accordo per lo sviluppo delle scoperte di petrolio e gas nel bacino di Ghadames. Il team tecnico della National Oil Corporation ha presentato una proposta riguardante "il previsto calo della produzione di gas e i relativi interventi proposti per mantenere e aumentare la produzione". Il capo dell'Audit Bureau, Shakshak, ha sottolineato la necessità di adottare un bilancio triennale o quinquennale, considerando la natura pluriennale dei progetti nel settore, evidenziando che un bilancio annuale risulterebbe poco pratico per il monitoraggio e il completamento. I membri del Consiglio, conclude la nota, hanno infine espresso il loro "pieno sostegno" alla National Oil Corporation e ai suoi programmi e progetti, ribadendo l'importanza dei principi di divulgazione e trasparenza in tutte le iniziative attuate. (Lit)