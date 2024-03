Business news: la Tunisia annuncia il passaggio al 5G

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Tunisia è pronta a passare alla tecnologia di quinta generazione (5G) dalla fine di quest'anno. Il ministero delle Tecnologie delle comunicazioni ha presentato la tabella di marcia per l'avvio della fornitura di questi servizi tecnologici e le fasi di concessione delle licenze e commercializzazione del servizio. L'Agenzia nazionale delle frequenze è stata incaricata di individuare e fornire le bande di frequenza destinate ad essere adottate nella rete di quinta generazione, oltre a studiare la fattibilità economica del lancio della quinta generazione di comunicazioni mobili e di determinare il prezzo della licenza. Vale la pena ricordare che il 24 maggio 2023 è stato creato in Tunisia un comitato tecnico specializzato, composto da diversi soggetti interessati, per valutare i differenti risultati degli studi completati e scegliere la direzione che verrà adottata in Tunisia riguardo alla concentrazione e allo sfruttamento delle reti 5G. Il ministro tunisino delle Tecnologie delle comunicazioni, Nizar Ben Naji, ha sottolineato la necessità di "sviluppare servizi di comunicazione e trasferimento dati con l'obiettivo di rispondere alle crescenti esigenze di capacità di flusso, velocità di risposta, densità del numero di utenti e volume di dati trasmessi sulla rete mobile". Il ministro ha inoltre affermato che il passaggio alla tecnologia 5G "non è soltanto un aggiornamento tecnologico, ma una reale opportunità per mettere a fuoco un sistema digitale integrato che raggiunga innovazione e avanguardia, apra nuovi promettenti orizzonti per l'innovazione e la diversificazione dei servizi e incoraggi le istituzioni emergenti a lanciare progetti, costruire competenze e migliorare le capacità nel campo digitale, rendendo così la Tunisia un polo regionale in questo campo". (Tut)