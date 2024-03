Business news: sette Paesi candidati ad ospitare la nuova Africa Energy Bank

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si annuncia serrato il processo di selezione del Paese africano che ospiterà la sede della futura Banca africana dell'energia (Africa Energy Bank). In lizza ci sono al momento Nigeria, Ghana, Sudafrica, Egitto, Algeria, Benin e Costa d'Avorio. Lo riferisce il sito di informazione "Afrique 360", precisando che i decisori della futura istituzione hanno tempo fino a fine mese per selezionare il Paese vincitore, in vista di finalizzare il processo di creazione dell'Africa Energy Bank, che dovrebbe entrare in funzione entro giugno. Creata su impulso dell'Organizzazione dei produttori del petrolio africano (Appo), la nuova banca africana sarà dotata di un budget di 5 miliardi di dollari, con l'idea di permettere ai Paesi del continente di affrancarsi dagli investitori occidentali. La sede della Banca africana dell’Energia conferirà al Paese ospitante uno status speciale: l'istituto di credito è chiamato infatti a svolgere un ruolo fondamentale nel finanziamento dei progetti energetici nel continente, garantendo al Paese designato una maggiore influenza sul mercato energetico regionale e internazionale oltre che un accesso privilegiato ai grandi investimenti energetici. Fra i criteri disposti dall'Appo per essere candidabili, il Paese dovrà disporre di locali adeguati e aver già sottoscritto il capitale sociale della banca. (Res)