Business news: Nigeria, britannica Savannah Energy rileva il 49 per cento del giacimento petrolifero di Stubb Creek

- La società Savannah Energy, quotata a Londra, ha accettato di rilevare la partecipazione del 49 per cento dei suoi partner nel giacimento petrolifero di Stubb Creek, nel sud della Nigeria, per un totale di 61,5 milioni di dollari. Lo ha reso noto la stessa compagnia in un comunicato. Savannah, che opera in Nigeria, Camerun e Niger, ha affermato che l’accordo sarà finanziato attraverso il debito stipulato dalla Standard Bank of South Africa. L'azienda ha accettato di pagare 52 milioni di dollari in contanti per una partecipazione nel giacimento di petrolio e gas di Stubb Creek, detenuto dalla cinese Sinopec, e 9,5 milioni di dollari per le azioni detenute dalla nigeriana Jagal Energy. La controllata di Savannah, Universal Energy, è già proprietaria e operatrice del 51 per cento del giacimento. L'accordo garantirà più gas disponibile per la vendita alla filiale nigeriana di lavorazione e distribuzione del gas di Savannah, Accugas, che fornisce circa un quinto del gas utilizzato dalle centrali elettriche della Nigeria. (Res)