Business news: Kenya, presidente Ruto firma disegno di legge che introduce tassa sugli alloggi abitativi

- Il presidente del Kenya, William Ruto, ha firmato un controverso disegno di legge che prevede l'introduzione di una nuova imposta pari all'1,5 per cento della retribuzione mensile di un lavoratore, al fine di finanziare la costruzione di alloggi a prezzi accessibili per i cittadini a basso reddito. La nuova legge, riferisce la stampa keniota, istituisce il cosiddetto Fondo per la casa a prezzi accessibili, destinato a gestire il denaro che il governo otterrà dalla nuova tassa. Il governo sostiene che il rafforzamento delle entrate fiscali sia essenziale per ridurre il deficit di bilancio e finanziare i servizi pubblici essenziali. Le autorità avevano iniziato a detrarre dai salari la tassa sull'edilizia pari all'1,5 per cento già dallo scorso luglio, tuttavia un ricorso presentato da un gruppo di attivisti ed esponenti dell'opposizione era stato accolto da un tribunale a causa della mancanza di un quadro giuridico adeguato. (Res)