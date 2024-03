Business news: Nigeria, firmato accordo per costruzione impianto di generazione di energia idro-solare ibrida

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha firmato un accordo per costruire un impianto di generazione di energia idro-solare ibrida da 20 megawatt (Mw), la prima parte di un progetto da 300 Mw. Il progetto, si legge in un comunicato, fa parte del piano del Paese per la transizione verso soluzioni energetiche pulite e rinnovabili e sarà realizzato a Shiroro, nello Stato centrale del Niger, grazie alla collaborazione tra la società privata North South Power (Nsp) e l'Autorità per gli investimenti sovrani della Nigeria (Nsia), gestita dallo Stato. "Si tratta di un progetto pionieristico in termini di ibridazione dell'energia solare e idroelettrica", ha affermato il vicepresidente della Nigeria, Kashim Shettima, durante la firma dell'accordo, aggiungendo che l'intesa aiuterà il Paese a diversificare le sue fonti energetiche. La Nigeria affronta da anni problemi di approvvigionamento energetico, nonostante sia un importante produttore di gas e petrolio. L'inadeguata e incoerente fornitura di energia elettrica del Paese provoca spesso blackout diffusi e interruzioni di corrente e talvolta porta al guasto totale della rete elettrica nazionale. La maggior parte delle case e delle aziende di solito ricorrono a generatori, inverter e altre fonti di elettricità per evitare la dipendenza dall’inaffidabile rete nazionale. (Res)