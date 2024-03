Business news: Nigeria, sottosegretario Usa Satterfield a Lagos annuncia investimenti in istruzione, cinema e musica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti sono interessati a sviluppare partnership con la Nigeria, il più grande Paese dell'Africa, nei settori dell'istruzione, del cinema e della cultura, coltivando una relazione "che va oltre quella fra i nostri governi ma tocca i nostri popoli". Lo ha detto l’assistente del segretario di Stato Usa per l’istruzione e gli affari culturali, Lee Satterfield, nel suo intervento all'università di Lagos, città che sta visitando nel quadro del suo tour ufficiale in Nigeria. "A nome del presidente (Joe) Biden e del segretario di Stato (Antony) Blinken, è per me un onore essere con tutti voi oggi nel campus dell’Università di Lagos, un importante istituto di istruzione superiore nel più grande paese dell’Africa", ha detto Satterfield, annunciando la prossima apertura nel campus universitario di Lagos di un centro informativo sui progetti di studio negli Usa, sui corsi di formazione professionale e più in generale per approfondire la conoscenza della cultura americana. La "Finestra sull'America" - questo il nome dato al centro - sarà "aperto a tutti" e "una parte importante della nostra partnership con l'Università di Lagos, che è stato un partner educativo strategico per gli Stati Uniti", ha detto Satterfield. "La profonda partnership tra Stati Uniti e Nigeria va ben oltre i nostri governi: al centro del nostro rapporto c’è infatti il nostro popolo", ha aggiunto il sottosegretario, ricordando che lo scorso anno oltre 17 mila studenti nigeriani hanno frequentato le università o si sono laureati negli Stati Uniti. (Was)