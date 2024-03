Business news: il Burkina Faso ritira alla turca Afro Turk i diritti esplorativi nelle due principali miniere del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La giunta militare al potere in Burkina Faso ha deciso di ritirare alla società turca Afro Turk i diritti di sfruttamento industriale delle due più grandi miniere del Paese: la miniera d’oro di Inata, nella regione del Sahel, e quella di Tambao, considerata una delle più grandi miniere di manganese al mondo. Dopo aver venduto a fine aprile dello scorso anno i propri asset minerari alla società turca - che opera tramite due divisioni Afro Turk Inata e Afro Turk Tambao -, le autorità burkinabé rimproverano oggi al partner turco di non aver versato a Ouagadougou le somme dovute, nonostante i ripetuti solleciti e le diffide di pagamento a 90 giorni inviate ai suoi dirigenti. La giunta aveva venduto i suoi asset nelle miniere di Inata e Tambao per circa 50 milioni di dollari. “Alla compagnia viene chiesto di costruire basi per le forze di difesa e di sicurezza nelle aree di questi siti minerari. “È un modo per contribuire a risolvere la crisi di sicurezza che stiamo vivendo”, ha spiegato all’agenzia di stampa “Apa” il ministro delle Miniere Pierre Boussim, lamentando un mancato adempimento degli obblighi presi con il Burkina Faso dalla società turca. Alla firma del contratto, infatti, alla compagnia mineraria è stato chiesto di partecipare alla lotta al terrorismo creando basi per le forze di difesa e di sicurezza. “Il Consiglio ha pertanto deciso di ritirare i permessi di sfruttamento industriale della grande miniera d'oro di Inata alla società Afro Turc Inata SA e della grande miniera di manganese di Tambao alla società Afro Turc Tambao SA per la loro retrocessione a nuovi investitori”, si legge nel verbale del Consiglio dei ministri della giunta al potere. (Res)