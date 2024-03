Business news: Fmi, situazione Pakistan migliorata ma aspettative modeste, necessario proseguire riforme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La missione del Fondo monetario internazionale (Fmi) per la seconda revisione dell’Accordo stand-by (Sba) col Pakistan ha riconosciuto che la posizione economica e finanziaria del Paese “è migliorata nei mesi successivi alla prima revisione”, effettuata a gennaio, tuttavia si aspetta per quest’anno una crescita “modesta” e un’’inflazione “ben al di sopra dell’obiettivo”. Pertanto è necessario che il governo prosegua il percorso di riforme per affrontare le “profonde vulnerabilità economiche”, anche tenendo conto delle sfide esterne. Lo si legge nel comunicato pubblicato al termine della missione, guidata da Nathan Porter, che si è conclusa con un accordo a livello di personale: dovrà poi pronunciarsi il Consiglio esecutivo del Fondo, dopo la cui approvazione Islamabad avrà accesso a circa 1,1 miliardi di dollari, la terza e ultima rata dell’accordo a breve termine (nove mesi). (Inn)