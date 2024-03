Business news: premier Pakistan, stabilità macroeconomica irraggiungibile senza nuovo accordo con Fmi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Pakistan non è in grado di raggiungere una stabilità macroeconomica senza un nuovo programma di salvataggio concordato con il Fondo monetario internazionale (Fmi). Lo ha dichiarato il 21 marzo il primo ministro Shehbaz Sharif, tornato alla guida del governo dopo le elezioni dello scorso 8 febbraio. Parole che giungono dopo che l’Fmi ha autorizzato l’erogazione della terza e ultima rata di 1,1 miliardi di dollari del prestito già accordato al Pakistan nel 2019, contestualmente riconoscendo che la posizione economica e finanziaria del Paese “è migliorata nei mesi successivi alla prima revisione”, effettuata a gennaio, e aspettandosi per quest’anno una crescita “modesta” e un’inflazione “ben al di sopra dell’obiettivo”. Intervenuto a un incontro del Consiglio speciale per gli investimenti e le agevolazioni, Sharif si è congratulato con il ministero delle Finanze per la notizia e ha espresso l’auspicio che gli 1,1 miliardi di dollari arrivino nelle casse statali del Pakistan già il mese prossimo. “Tuttavia – ha aggiunto – si tratta del nostro obiettivo finale? La risposta è un grande no. Dobbiamo portare stabilità economica a livello macro, per cui abbiamo stabilito di non poter sopravvivere senza un altro accordo (con l’Fmi)”. Secondo il premier, il nuovo governo pachistano dovrà lavorare per un programma a medio termine dalla durata di due o tre anni, periodo durante il quale occorrerà varare “profonde riforme strutturali”. “Pensare che l’economia smetta di sanguinare senza assumere queste iniziative vuol dire sognare”, ha aggiunto Sharif. (Inn)