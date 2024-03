Business news: ad Apple Tim Cook incontra rappresentanti dei colossi tecnologici cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministratore delegato del produttore statunitense di iPhone Apple, Tim Cook, ha tenuto un incontro informale a Shanghai con i rappresentanti di tre fornitori chiave in Cina: la casa automobilistica Build Your Dreams (Byd), il produttore di componenti elettronici Shenzhen Everwin Precision Technology e il produttore di touch screen Lens Technology. L’incontro tra Cook e i rappresentanti delle tre aziende si è tenuto nell’ufficio di Apple a Shanghai, prima dell’apertura di un nuovo Apple Store nel distretto Jing’an. È il 57mo punto vendita inaugurato dall’azienda statunitense nel Paese. Nelle intenzioni di Cook, l’incontro ha voluto rassicurare i partner di Apple in Cina, mentre numerosi produttori di elettronica a contratto dell’azienda diversificano le loro operazioni in Paesi come India e Vietnam. (Cip)