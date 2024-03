Business news: Libia, Onu registra aumento prezzi beni di prima necessità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Programma alimentare mondiale delle Nazioni Unite (Pam) ha monitorato un aumento dei prezzi della maggior parte dei beni di prima necessità in Libia, con variazioni significative tra le città dell'est, dell'ovest e del sud del Paese. Durante i mesi di gennaio e febbraio, in particolare, è stato registrato il maggiore aumento dei prezzi nella regione meridionale, il Fezzan. Secondo un rapporto pubblicato dal Pam, la debole performance del dinaro libico rispetto al dollaro sul mercato parallelo avrà un impatto sui prezzi dei beni e dei servizi disponibili per la popolazione e comporterà un'erosione del potere d'acquisto, soprattutto per la popolazione a basso reddito. Il rapporto, citato dalla piattaforma mediatica libica “Al Wasat”, ha evidenziato un aumento del 3 per cento nei prezzi di un paniere di beni di prima necessità lo scorso febbraio, portando il costo complessivo a 792 dinari rispetto a gennaio. Tra i beni alimentari, si è registrato un aumento del 6 per cento per le uova, del 9 per cento per i fagioli, del 4 per cento per il cous cous e del 17 per cento per i pomodori. Il paniere alimentare, composto da 18 articoli tra cui pollo, farina, riso e zucchero, ha registrato il maggior aumento di costo nella regione meridionale con 866 dinari, seguita dalla regione orientale con 804 dinari. Mentre la regione occidentale ha riportato il costo più basso, pari a 740 dinari, con una diminuzione del 7 per cento rispetto alla media generale. Il costo del paniere completo, che include anche beni non alimentari come il combustibile per cucinare e il sapone, è aumentato del 6 per cento a 913,3 dinari lo scorso febbraio rispetto a gennaio. Il Pam ha anche confrontato i prezzi attuali con quelli di due anni fa, evidenziando un aumento del 14 per cento nella spesa mensile delle famiglie libiche per cibo e beni di prima necessità. Inoltre, il rapporto ha osservato un significativo aumento dei prezzi dei cereali dallo scoppio della guerra in Ucraina nel febbraio 2022, con aumenti del 90 per cento per il cous cous, del 25 per cento per la pasta e del 2 per cento per la farina. Il rapporto ha esaminato la proposta della Banca centrale libica di imporre una commissione del 27 per cento sul tasso di cambio ufficiale del dinaro, avvertendo che ciò potrebbe generare inflazione e peggiorare l'accesso a cibo a prezzi ragionevoli. La debolezza del dinaro potrebbe accentuare le disuguaglianze di reddito, con coloro con redditi più bassi che avrebbero difficoltà a mantenere una dieta adeguata, avverte l’agenzia delle Nazioni Unite. (Lit)